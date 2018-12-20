Сбербанк откроет сеть кинотеатров виртуальной реальности

20.12.2018 23:16



Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, оператор программы «Спасибо от Сбербанка» откроет сеть кинотеатров виртуальной реальности. Так, в Центре современного искусства «Марс» уже открыт первый кинотеатр на 14 залов. В каждом зале, который оборудован вращающимся креслом, специальным шлемом виртуальной реальности и компьютерным оборудованием, сможет находится один человек. Билет на сеанс будет стоить в диапазоне от 250 до 1650 рублей. За него можно заплатить как деньгами, так и бонусами программы «Спасибо от Сбербанка». Также, в начале следующего года планируется открыть еще порядка 6 кинотеатров на 72 зала, пишет газета Вести.