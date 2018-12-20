В Москве заработала новая станция метро «Беломорская»

20.12.2018 22:21



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В столице открылась еще одна станция метро - «Беломорская» Замоскворецкой линии московского метрополитена. Станция находится между «Речным вокзалом» и «Ховрино» (открыта 31 декабря 2017 года). Строительство станции было начато в 2016 г., пишет rbc.ru. «Беломорская» стала 260-й станцией столичного метрополитена. Она рассчитана на пассажиропоток до 150 тысяч человек в сутки.