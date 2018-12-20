Лавров поблагодарил Воробьева за развитие Горчаковского лицея МГИМО

20.12.2018 19:52



Андрей Воробьев, являющийся губернатором Московской области, получил благодарность от министра иностранных дел России Сергея Лаврова за плодотворное развитие Горчаковского лицея МГИМО, расположенного в Одинцово, сообщает «Riamo.ru». Благодарность была озвучена в ходе проведения заседания Попечительского и Наблюдательного советов МГИМО. Глава МИД России подчеркнул, что губернатор смог поднять качество образовательной среды в стенах лицея на исключительно высокий уровень.