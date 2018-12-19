США выводят войска из Сирии

19.12.2018 20:24



Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, Соединенные штаты приступили к полному выводу военного контингента с территории Сирии. По ее словам, в настоящее время, в связи с полной победой над запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", о которой рассказал американский лидер Дональд Трамп, военные США будут выведены из Сирии. Сандерс подчеркнула, что победа над ИГ была единственной задачей и причиной нахождения войск США в Сирии. Также, ранее, Дональд Трамп подписал приказ о выводе военных с территории Сирийской Арабской Республики в связи с полным разгромом ИГ на ее территории, пишет Интерфакс.