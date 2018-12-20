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Путин рассказал о провокации в Керченском проливе

20.12.2018 20:42
Путин рассказал о провокации в Керченском проливе

В ходе пресс-конференции глава России Владимир Путин объяснил, зачем украинской стороне нужна была провокация в Керченском проливе. Так, согласно заявлению президента, данный инцидент был подготовлен специально и нужен был для того, чтобы поднять рейтинг действующего украинского лидера Петра Порошенко перед предстоящими выборами на Украине, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

Также Владимир Путин прокомментировал арест украинских моряков, принимавших участие в провокации. По его словам их судьба будет решаться в рамках заведенного в соответствии с российским законодательством уголовного дела о незаконном пересечении границы РФ, пишет ТАСС.

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