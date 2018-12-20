Путин не исключил незначительного роста цен на бензин

20.12.2018 20:18



Во время своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин допустил ситуацию, при которой в начале года может незначительно повыситься цена на топливо. По словам президента это может случиться из-за вступления в силу решения о росте ставки НДС до 20%. Тем не менее Владимир Путин подчеркнул, что рост цен не будет очень высоким. Цена на топливо может подняться максимум на 1-1.5%.

Также, президент отметил, что рост цен на топливо, который произошел в текущем году, связан с повышением мировых цен на нефтепродукты. Владимир Путин подчеркнул, что Правительство России незамедлительно отреагировало на этот ценовой скачек предприняв все возможные меры для стабилизации ситуации, пишет Российская газета.