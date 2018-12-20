Путин объяснил невозможность реставрации социализма в России

20.12.2018 14:57



Владимир Путин высказал свое мнение о том, что возрождение социализма в России невозможно в полном объеме, а только в отдельно взятых вопросах или отраслях, сообщают «Известия». Это связано с тем, что за последние пару десятилетий в обществе России произошли коренные изменения, в рамках которых использование старого социалистического строя не представляется возможным. Однако имеет смысл стремиться к социализации экономики, уделяя гораздо больше сил и средств различным социальным проектам.