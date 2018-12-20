В Японии рассекречены переговоры 1960 года с США по Курилам

20.12.2018 19:39



МИД Японии рассекретил ряд документов, которые сообщают, что в 1960-х годах правительство Японии было готово подписать мирный договор с СССР, при условии получения двух из четырех Курильских островов, сообщает ИА «REGNUM». Кроме того, японским рыбакам требовались гарантии того, что в районе островов Кунашир и Итуруп они смогут беспрепятственно осуществлять вылов рыбы. Вопрос возможной передачи островов также обсуждался между правительствами Японии и США.