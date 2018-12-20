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Президент Польши решил отозвать посла с Украины

20.12.2018 18:43
Президент Польши решил отозвать посла с Украины

Ян Пекло, являющийся официальным послом Польши на Украине, будет отозван из страны 31 января 2019 года, согласно принятому президентом Польши решению, сообщает RT. Данная информация получена из официального заявления правительства Польши, которое было размещено на информационном правительственном портале «Польский монитор». Однако пока не было размещено информации, в связи с чем было принято данное решение.

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