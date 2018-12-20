Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться

20.12.2018 17:54



Владимир Путин ответил, что как порядочный человек он, когда–нибудь женится, но на вопрос, когда именно – однозначного ответа не последовало, сообщают «Вести». Данный вопрос был задан президенту России одним из журналистов, в рамках проведения традиционной большой пресс – конференции. Общественность вновь осталась без ответа на волнующий вопрос: есть ли у президента страны избранница и, если есть, то как её имя.