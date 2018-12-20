Рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия

20.12.2018 17:44



Законопроект позволит лишить Украинскую православную церковь её законного названия, а все религиозные организации, чье руководящее звено находится в России, будут обязаны указывать в своём названии свою территориальную принадлежность, сообщают РИА новости. УПЦ планируют переименовать в «Российскую православную церковь», поскольку на Украине уже есть своя УПЦ. По мнению ряда экспертов, данный законопроект является проявлением прямой дискриминации и нарушением свободы религиозного характера.