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Путин назвал пенсионную реформу неизбежной

20.12.2018 16:55
Путин назвал пенсионную реформу неизбежной

В ходе проведения пресс – конференции президент России Владимир Путин рассказал, что проведение пенсионной реформы было неизбежным событием, сообщает «Коммерсантъ». По его словам, с каждым уходящим годом фактического количества работающего трудоспособного населения становится всё меньше, в то время как количество пенсионеров увеличивается. Конечно можно было отсрочить реформу вплоть до семилетнего срока, но тогда бы пришло вводить её очень резко: безо всяких льгот и переходных периодов, что ощущалось бы гораздо более критично.

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