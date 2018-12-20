Путин назвал пенсионную реформу неизбежной

20.12.2018 16:55



В ходе проведения пресс – конференции президент России Владимир Путин рассказал, что проведение пенсионной реформы было неизбежным событием, сообщает «Коммерсантъ». По его словам, с каждым уходящим годом фактического количества работающего трудоспособного населения становится всё меньше, в то время как количество пенсионеров увеличивается. Конечно можно было отсрочить реформу вплоть до семилетнего срока, но тогда бы пришло вводить её очень резко: безо всяких льгот и переходных периодов, что ощущалось бы гораздо более критично.