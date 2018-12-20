Путин рассказал, кто хочет править миром

20.12.2018 16:48



Президент России Владимир Путин рассказал своё мнение о том, кто хочет править всем миром, а именно, какая страна, сообщают «Известия». По словам президента, ответ на данный вопрос очевиден: США стремятся править всем миром. Это легко можно понять лишь, взглянув на ежегодные военные расходы каждой из стран мира. Траты на военные нужды США за год достигают отметки в $700 млрд., в то время как Российская Федерация тратит за год на те же нужды всего $43 млрд. А общемировое мнение о том, что Россия стремиться управлять всем миром является искусственным стереотипом, созданным в целях пропаганды. Пропаганды с целью объединения стран НАТО против России.