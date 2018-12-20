Цукерберг не ответил на предложение выступить в Совете Федерации

20.12.2018 11:56



Основатель популярной соцсети «Фейсбук» Марк Цукерберг не ответил на предложение российских сенаторов выступить в качестве эксперта на заседании в Совфеде, передает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя главы комитета СФ по экономической политике Вячеслава Тимченко. Он уточнил, что приглашали Цукерберга еще в июне, через МИД РФ, которое направило официальное приглашение в американское посольство.