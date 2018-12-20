Российский Forbes назвал бизнесменом года Алишера Усманова

20.12.2018 11:30



Российская версия издания Forbes назвала бизнесмена года. Им стал совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Как поясняет издание, за текущий год миллиардер провел множество сделок, число которых оказалось рекордным. В частности, он перевел USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел компанию «Мегафон» с Лондонской биржи, отдал за 550 миллионов фунтов свою долю в ФК «Арсенал» и так далее.