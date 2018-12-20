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Российский Forbes назвал бизнесменом года Алишера Усманова

20.12.2018 11:30
Российский Forbes назвал бизнесменом года Алишера Усманова

Российская версия издания Forbes назвала бизнесмена года. Им стал совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Как поясняет издание, за текущий год миллиардер провел множество сделок, число которых оказалось рекордным. В частности, он перевел USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел компанию «Мегафон» с Лондонской биржи, отдал за 550 миллионов фунтов свою долю в ФК «Арсенал» и так далее.

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