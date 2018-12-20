Украина пыталась заказать в России копию посоха святителя Петра

20.12.2018 10:30



Как стало известно, представители так называемой украинской «новой церкви» хотели заказать изготовление копии посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, передает РИА Новости. Причем, с этой просьбой они обратились к московским ювелирам. Однако украинцам было отказано.

Напомним, что этот посох митрополиту Петру вручил патриарх Константинопольский Афанасий в 1305 году, а в 2009-м он был вручен уже патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.