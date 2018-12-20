НАТО поможет Украине трастовыми фондами

20.12.2018 09:02



Несколько стран альянса НАТО приняли решение о выделении дополнительного финансирования для трастовых фондов. Эти средства будут использоваться для военной помощи Украине. Как передает РИА Новости, информация о дополнительных ресурсах поступила от украинского вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, этот вопрос обсуждали послы во время двустороннего заседания специальной Комиссии Украина-НАТО, а одними из первых денежные средства выделили Норвегия и Чехия.