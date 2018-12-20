Космический корабль «Союз МС-09» приземлился в Казахстане

20.12.2018 08:28



Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-09» успешно приземлилась в Казахстане, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦУП. Как сообщает агентство, трое космонавтов (Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор) вернулись с МКС под громкие аплодисменты работников Центра и всех присутствующих в зале. На большом экране после приземления экипажа появилась надпись: «Есть посадка».

Как сообщается, на землю космонавты привезли улики, которые помогут пролить свет на инцидент с трещиной, образовавшейся в космическом корабле.