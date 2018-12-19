В Крыму состоялись учения боевых расчетов ЗРК С-400

19.12.2018 12:02



На Крымском полуострове состоялись учения российских боевых расчетов ЗРК С-400 «Триумф». Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от руководителя информационного отдела ЧФ РФ капитана второго ранга Алексея Рулева.

Как сообщается, в учениях по противовоздушной обороне приняли участие соединения армии ВВС и ПВО ЮВО. Так, расчеты отрабатывали навыки по свертыванию пусковых и радиолокационных установок.