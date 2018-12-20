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На российских дорогах появится шумовая разметка

20.12.2018 07:23
На российских дорогах появится шумовая разметка

В Росавтодоре сообщили о том, что в ближайшее время в качестве эксперимента на российских федеральных трассах М7, Р-22, М5, Р-258 и Р-254 появится шумовая разметка. Данный вид разметки будет наноситься на разделительную полосу на тех участках автодорог, где по тем или иным причинам невозможно поставить ограждения. При выезде на такую разметку машину начнет трясти. Специалисты Росавтодора рассчитывают, что такие разметки будут способствовать тому, что автомобилисты будут совершать маневры по обгону только на тех участках трасс, где это разрешено, сообщает газета Известия.

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