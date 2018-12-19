19.12.2018 22:45



Многие россияне скучают по СССР. К таким выводам пришли специалисты "Левада-Центра", которые провели опрос среди населения России в выяснили настроение россиян. Так, 66% опрошенных заявили, что они сожалеют о том, что Советский союз распался. Причем это не только люди, которые застали времена СССР, такие настроения все чаще появляются и у молодежи. Основными причинами сожаления об СССР россияне называют отсутствие единой экономической системы и отсутствие чувства, что они живут в великом государстве. Вместе с тем эксперты считают, что в большой степени на настроения жителей России повлияла проводимая правительством РФ политика по реформированию пенсионной системы, пишет газета Ведомости.