Германия просит Россию вернуть трофеи СССР

20.12.2018 05:30



Германия снова поднимает вопрос о возвращении ценностей, перемещенных из страны в СССР после Второй мировой войны. Речь прежде всего идет о Троянской коллекции Генриха Шлимана и Эберсвальдском кладе. Информация о попытках немецкой стороны возобновить диалог сообщили "Известиям" в посольстве Германии.

Вместе с тем, российская сторона не планирует вести какие-либо переговоры о возможности возврата культурных ценностей. По крайней мере до тех пор, пока между Россией и Германией не установятся более теплые взаимоотношения.

Как пояснил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в условиях санкционных ограничений и отсутствия нормального политического диалога между странами не имеет никакого смысла поднимать данный вопрос.