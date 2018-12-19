Брэд Питт провел свой юбилей без Джоли

19.12.2018 22:54



18 декабря звезде исполнилось 55 лет. Брэд Питт провел свой юбилейный день рождения в окружении тех, кого он любит больше всего - своих детей. Источник близкий к актеру рассказал о том, что дети прибыли в дом Питта для ночевки в понедельник днем​. На следующий день, прямо в день рождения артиста, некоторые из них отправились обратно к Анджелине. Однако остальные решили побыть с отцом немного дольше.

В то время как Питт и дети встретились, его экс-супруга Анджелина Джоли провела день на своем маленьком самолете вокруг Лос-Анджелеса с инструктором по полету. Актриса так и не решилась поздравить бывшего мужа с юбилеем.

Напомним, что не так давно между Джоли и Питтом было подписано мировое соглашение. В соответствии с условиями договора об опеке Анджелина согласилась с тем, что Брэд имеет право проводить с детьми не меньше времени, чем она.

Для Брэда это было важным условием, он давно этого хотел. В этот день рождения дети впервые провели ночь у отца. Это был отличный подарок актеру на день рождения, теперь он с нетерпением ждет возможности провести с детьми отпуск, пишет eonline.com.