Ди Каприо решил жениться

29.11.2018 23:57



Популярный американский киноактер в скором времени может расстаться с холостяцкой жизнью. Избранницей Ди Каприо стала 21-летняя модель из Аргентины Камила Морроне.

Один из друзей Леонардо, который не стал раскрывать свое имя, рассказал представителям средств массовой информации о том, что отношения пары стали очень серьезными. Он также заметил, что большинство друзей Леонардо уверены в том, что совсем скоро состоится свадьба. В августе этого года многие западные издания распространили сведения о том, что влюбленные обсуждают свое будущее. Сообщалось, что пара задумывается о помолвке, а сам киноактер отметил, что не против того, чтобы завести детей.

Об отношениях Ди Каприо и Морроне стали говорить после того, как папарацци заметили Лео выходящим из дома Камилы в декабре 2017 г. С тех пор пара посещает все значимые мероприятия вместе.