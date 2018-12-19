США внесли в санкционный список "отравителей Скрипалей"

19.12.2018 21:57



Россияне Александр Петров и Руслан Боширов внесены в санкционный список США. Об этом сообщил официальный представитель американского Министерства финансов. По информации ведомства, Петров и Боширов, настоящие имена которых Александр Мишкин и Анатолий Чепига попали под действие американских санкций в связи с тем, что они являются исполнителями попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Вместе с ними в списке оказались 17 физических лиц и четыре компании, которые, по мнению Минфина США. связаны со спецслужбами России или хакерами, пишет РБК.