МИД раскритиковал планы Украины провести военные корабли через Керченский пролив

19.12.2018 21:19



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что военные корабли Украины собираются пройти через Керченский пролив. По ее словам, данное заявление является абсолютно безответственным и свидетельствует о том, что украинская сторона стремится усилить напряженность в регионе, в то время, как многие страны призывают урегулировать возникший конфликт. Захарова подчеркнула, что, по сути, это признание Украиной своих намеренных провокационных действий в Керченском проливе, пишет RT.