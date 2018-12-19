Сатурн теряет свои кольца

19.12.2018 21:38



Шестая по счету от Солнца планета с невероятной скоростью теряет свои кольца.

У всех планет в нашей Солнечной системе есть свои особенности, но лишь немногие из них так символичны как известные всем кольца Сатурна. Как и все во Вселенной, они не будут существовать вечно. В ходе исследования ученым удалось выяснить, что кольца Сатурна, по планетарным меркам, исчезают с невероятной скоростью. Кольца могут полностью «осыпаться» на Сатурн всего за 100 млн лет в ходе процесса, который был назван «кольцевым дождем». Соответствующие результаты исследования представлены на страницах издания Icarus.

Данное открытие было сделано во время наблюдений с зондов Национального аэрокосмического агентства Voyager 1 и 2, которые исследовали планету на пути к внешней Солнечной системе в ноябре 1980 г. и августе 1981 г. соответственно.

Наблюдения автоматической межпланетной станции Кассини, в которых был исследован материал, падающий с колец Сатурна на планету, позволил специалистам узнать, насколько быстро разрушаются кольца. Ученые дали вполне измеримую оценку происходящему процессу исчезновения колец Сатурна, а именно они сообщили, что каждые 30 минут кольца уменьшают свою массу на равную массе воды наполненного бассейна размером с олимпийский стадион.

«Уже на этом основании вся кольцевая система исчезнет через 300 миллионов лет, но если учесть последние полученные данные с Кассини, то кольцам осталось жить менее 100 млн лет», - сообщил ученый-планетолог Джеймс О'Донохью из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Напомним, что возраст Сатурна составляет более 4 миллиардов лет. В Солнечной системе имеются и другие кольцевые системы. У Юпитера, Урана и Нептуна также есть кольца, и они могут просуществовать дольше, чем 100 млн лет.