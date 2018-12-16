Световые столбы в небе над штатом Висконсин

16.12.2018 19:08



Потрясающее воображение зрелище наблюдали жители американского штата Висконсин. Небо и землю в городе Белойт в буквальном смысле слова «соединили» сияющие световые столбы.

Накануне Национальная метеослужба Соединенных Штатов сообщила о многочасовом ледяном (морозном) тумане в этом районе. При данном атмосферном явлении создаются просто идеальные условия для образования световых столбов.

Природа явления

Наблюдателю, впервые столкнувшемуся с данным оптическим феноменом, может показаться, что небо пронизано лучами прожекторов. Но на самом деле удивительное оптическое явление, возникает при преломлении лучей от источников света кристаллами льда. Помимо этого столбы принимают цвет источника.

Световой столб является результатом отражения света от плоских горизонтальных граней ледяных кристаллов, которые присутствуют в холодном воздухе. Форма кристаллов может быть шестиугольная либо столбовидная. Они стремятся занять горизонтальную позицию в момент падения и вид светового столба зависит от их взаимного расположения.

Подобные кристаллы образуются в высоких перистых облаках, зачастую в перисто-слоистых. При пониженной температуре подобные кристаллы также могут образовываться и в более низких слоях атмосферы. Поэтому световые столбы ближе к поверхности земли чаще наблюдают в холодное время года.

Искусственный (фонарные столбы) или естественный свет (Солнце, Луна), попадающий на грани ледяных кристаллов, содержащихся в воздухе, вызывает появление светового столба.

«Наблюдатель замечает в небе световые лучи…Любой источник света может создать световую колонну при определенных условиях», - сообщил метеоролог AccuWeather David Samuhel.

Для формирования ледяных кристаллов погодные условия должны быть спокойными и холодными, без ветра, пишет accuweather.com.