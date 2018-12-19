Украина объяснила гибель россиянина в львовской тюрьме

19.12.2018 20:49



На Украине объяснили смерть россиянина Валерия Иванова, который воевал за ЛНР, несчастным случаем. Так, находясь под арестом в тюрьме Львова Иванов, по словам прокуратуры, которые приводит украинский омбудсмен Лариса Денисова, упал с лестницы и ударился головой. Россиянин собирался закрутить лампочку для чего воспользовался стремянкой, но не смог удержать равновесие и упал, ударившись затылком. В результате смерти Иванова возбуждено уголовное дело, следствие по которому до сих пор продолжается, пишет ТАСС.