Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив
19.12.2018 17:57
Украина будет продолжать направлять свои военные корабли через Керченский пролив, заявил секретарь совета Нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, сообщает ТАСС. Новый «переход» Керченского пролива планируется провести в самое ближайшее время. Это объясняется тем, что представители украинского правительства считают, что если оставить попытки прохода через вышеназванные воды, то Россия, фактически, «захватит» Азовское море и попутно легализует «оккупацию» Крымского полуострова.
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Опять мямлят в МИДе -нет сказать прямо кто нарушит воды РФ будет уничтожен...У китайцев бы поучились, либероиды .....А киевская хунта надеется на шумиху и новые санкции так надо обломать а не подыгрывать .