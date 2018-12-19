Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив

19.12.2018 17:57



Украина будет продолжать направлять свои военные корабли через Керченский пролив, заявил секретарь совета Нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, сообщает ТАСС. Новый «переход» Керченского пролива планируется провести в самое ближайшее время. Это объясняется тем, что представители украинского правительства считают, что если оставить попытки прохода через вышеназванные воды, то Россия, фактически, «захватит» Азовское море и попутно легализует «оккупацию» Крымского полуострова.