Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии

19.12.2018 18:56



Дональд Трамп заявил о победе над «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) в своем Twitter – канале, сообщает «Lenta.ru». По словам президента Америки, победа над вышеназванным объединением была единственной причиной нахождения войск США в Сирии во время исполнения им президентских полномочий. Немногим ранее, 19 декабря, командование войск США задумались о выводе своих военных сил с территории Сирии, поскольку территории, ранее занимаемые боевиками, к настоящему моменту уже освобождены.