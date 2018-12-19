В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

19.12.2018 18:36



В ходе проведения плановой инвентаризации в одной из московских больниц были обнаружены четыре человеческих тела, пролежавших в холодильной камере, по предварительным подсчетам, около десяти лет, сообщают РИА новости. Как подобное было допущено, и кто ответственен за данное происшествие будут выяснять правоохранительные органы. На текущий момент Следственный комитет России назначил судебно – медицинскую экспертизу, в рамках доследственной проверки.