Госдума отменила национальный роуминг в России

19.12.2018 17:48



Отечественная сотовая связь упраздняет такое понятие, как национальный роуминг, благодаря принятому Госдумой законопроекту, сообщают «Ведомости». Теперь звонки, использующие технологию сотовой связи, будут стоить одинаково, вне зависимости от того в каком регионе вы находитесь и в какой из регионов звоните. Подобное решение позволит гражданам страны сэкономить денежные средства на разговорах со своими близкими и родными, которые проживают в других регионах России.