«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей

19.12.2018 17:24



Здание Центрального телеграфа, расположенное в центре Москвы, было продано компанией «Ростелеком» за 2 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Здание находится всего в 700 м от Кремля, а было построено в 1978 году. Общая площадь постройки составляет 12 тыс. кв. метров. Сделка была осуществлена в соответствии со стратегией развития «Ростелекома», а общий «портфель» недвижимости компании включает в себя более 8 млн кв. метров различных площадей.