Госдума приняла закон о декриминализации репостов

19.12.2018 15:52



Декриминализация явилась частичной и касается уголовной статьи №282 «Возбуждение ненависти или вражды», сообщает РБК. Оскорбления, возбуждение расовой или какой- либо из видов вражды путем использования сети интернет в первый раз будет наказываться административно, в виде штрафа или обязательных работ, или же административным арестом на срок до 15 суток. Повторное деяние на подобную тематику будет грозить уголовной ответственностью.