Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ

19.12.2018 15:43



Данный вид алкоголя считается опасным для пищевого употребления и давно запрещен в США и странах Европы, сообщает ИА «REGNUM». Законопроект, запрещающий производство и продажу данного продукта на территории Российской Федерации, был принят в финальном чтении Государственной думой. Вышеназванный порошок, при соприкосновении с водой и дальнейшем растворении, превращается в алкогольный напиток. По сей день ведутся дебаты, касающиеся безопасности подобной продукции, но конкретных и однозначных выводов сделать не удается.