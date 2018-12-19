В Центробанке рассказали о подорожании товаров в 2019 году

19.12.2018 14:58



В связи с повышением НДС и ростом акцизов, в будущем году предрекается рост цен на определенные категории товаров, сообщают РИА новости. По прогнозам Центробанка сигареты и бензин подорожают на 4-5%, а стоимость вина и автомобилей повысится менее чем на 1%. Данные подорожания запустят цепочку подорожания продукции, которая так или иначе связана с вышеназванными категориями. К примеру, ожидаемое подорожание продуктов питания будет связано с подорожанием топлива и автомобилей.