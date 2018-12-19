Visa запускает сервис быстрых переводов

19.12.2018 14:24



Быстрые переводы с карт по схеме «VISA – VISA» при помощи закрепленного номера мобильного телефона будет реализован одноименной американской платёжной системой, сообщает «Коммерсантъ». На текущий момент проект находится в тестовом режиме, а участие в нем принимают лишь часть российских банков. Из опубликованных данных проекта известно лишь то, что переводы будут осуществляться при помощи мобильного приложения при условии прикрепления номера мобильного телефона к карте «Visa». Переводы с карт системы «Visa» одного банка на карты той же платежной системы в другом банке будут платными, а минимальная комиссия будет составлять 30 рублей за транзакцию.