В Ставрополе уничтожены боевики, которые готовили теракт

19.12.2018 14:09



Сотрудники ФСБ ликвидировали в Ставрополе группу боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России), которые открыли огонь по силовикам, передает РИА Новости. Отмечается, что в результате противостояния с террористами пострадавших среди сотрудников ФСБ нет.

Кроме этого, как сообщает служба, по факту было возбуждено дело о подготовке теракта, создании террористической группировки, а также незаконном ношении оружия. Ведется следствие.