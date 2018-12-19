Виталий Мутко покидает пост президента РФС

19.12.2018 13:32



Вице-премьер РФ Виталий Мутко больше не является президентом РФС, о чем стало известно из твиттера футбольного союза. По информации члена исполкома РФС Алексея Лебедева, на 22 февраля запланирована отчетно-выборная конференция РФС, поводом для которой стало письменное заявление Виталия Мутко о сложении полномочий.

Напомним, что Мутко стал главой РФС в 2005 году. Через четыре года члены исполкома утвердили его отставку, однако в 2015-м его снова утвердили на этот пост.