Песков рассказал о вопросах для пресс-конференции Путина

19.12.2018 11:38



Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков проинформировал СМИ о вопросах, которые в первую очередь будут задаваться Владимиру Путину на предстоящей большой пресс-конференции. Напомним, что мероприятие пройдет уже завтра, двадцатого декабря.

По словам Пескова, в основном, темы пресс-конференции будут связаны с экономикой разных уровней, например, внутри страны, а также за ее пределами. Также будут рассматриваться вопросы, связанные с обстановкой в мире, а также с проблемами, о которых сегодня говорят регионы.