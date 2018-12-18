Горбачев ответил Путину на слова об одностороннем разоружении СССР

18.12.2018 22:52



Бывший руководитель СССР Михаил Горбачев ответил президенту России Владимиру Путину на его слова об одностороннем разоружении Советского союза из-за заключения договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Так, Горбачев заявил, что главе России предоставили неверную информацию по этому вопросу. Он рассказал о ликвидации Штатами ракет "Першинг-2", которые в то время были размещены на территории ФРГ и могли достичь СССР за 10 минут. Также, Горбачев подчеркнул, что данное решение было тщательно проработано по линии Министерства обороны и Генерального штаба СССР, пишет РБК.