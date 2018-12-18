Путину не понятно решение Горбачева о заключении ДРСМД

18.12.2018 20:57



Глава России Владимир Путин заявил, что для него не ясно, зачем вообще СССР был заключен договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по крайней мере в существующей редакции. По словам президента, по сути, данный договор подразумевает разоружение только Советского союза, в то время как США продолжали разрабатывать те виды вооружений, которые не попадали под действие договора, пишет Лента.ру. Речь идет о морских и воздушных ракетах данного класса.