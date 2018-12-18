Путину не понятно решение Горбачева о заключении ДРСМД
18.12.2018 20:57
Глава России Владимир Путин заявил, что для него не ясно, зачем вообще СССР был заключен договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по крайней мере в существующей редакции. По словам президента, по сути, данный договор подразумевает разоружение только Советского союза, в то время как США продолжали разрабатывать те виды вооружений, которые не попадали под действие договора, пишет Лента.ру. Речь идет о морских и воздушных ракетах данного класса.
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этот Горби за медальку сената США мать родную бы продал если бы предложили . а не то что одностороннее разооружение консенсус гр-----й ..вот и сейчас свои последние дни в Германии а не в России доживает боится потому что Миша -чертом меченный