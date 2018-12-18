На Украине умер бывший руководитель "Правого сектора"

18.12.2018 22:30



В украинском городе Червоноград скончался бывший руководитель запрещенной в России организации "Правый сектор" Игорь Коцюруба. Сообщается, что Коцюруба ранее командовал отделением "Правого сектора" по Львове и выражал желание организовать для всех русских на Украине Варфоломеевскую ночь. Как сообщается на официальном сайте правоохранительных органов, мужчина скончался в реанимации из-за ранения горла. В настоящее время полиция Украины ведет расследования данного дела, а общетсвенник Ольга Богомолец призывает генерального прокурора Украины Юрия Луценко обратить особое внимание на это дело, пишет РИА Новости.