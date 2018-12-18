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В аэропорты могут вернуться курительные комнаты

18.12.2018 22:07
В аэропорты могут вернуться курительные комнаты

Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья рассмотрел законопроект о возврате курительных комнат в российские аэропорты, который, еще в 2017 году, был представлен для рассмотрения депутатом от "Единой России" Сергеем Боярским. Так, по словам Боярского, который ссылается на данные предоставленные некоторыми аэропортами за четыре года, многие пассажиры игнорируют запрет на курение, а так как нет специально оборудованных курительных мест, нарушители курят в не предназначенных для этого местах. Так, по данным предоставленным "Шереметьево", 1938 административных дел было заведено против пассажиров аэропорта за курение в неположенных местах только за шесть месяцев 2014 года.

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