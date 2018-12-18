Ватикан не намерен общаться с новой украинской церковью

18.12.2018 21:18



Один из высокопоставленных дипломатов Ватикана озвучил позицию католической церкви по вопросу создания на Украине новой церкви, независимой от Московского патриархата. По его словам, в Ватикане всегда подчеркивали дружеские и даже братские отношения между католиками и православными. Поэтому, Ватикан не собирается признавать вновь созданную украинскую церковь, чтобы не испортить отношения с Русской православной церковью, а наоборот, намерен сохранять с Московским патриархатом дружеские отношения, пишет ТАСС.