Стали известны название и глава новой украинской церкви

16.12.2018 11:06



На Объединительном соборе, который состоялся 15 декабря в Киеве, был избран глава новой украинской церкви, а также определено ее название. Так, новая церковь Украины будет называться Православная церковь Украины (ПЦУ). А ее главой избран предстоятель митрополит Епифаний, который будет носить титул "митрополит Киевский и всея Украины". 16 декабря он проведет свою первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Вместе с тем, пресс-служба Русской православной церкви сообщает, что Московский патриархат не принял итоги Собора, назвав его "канонически ничтожным". Также, в пресс-службе выразили сомнение, что данная церковь будет признана в православном мире, пишет РБК.