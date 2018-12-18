Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы

18.12.2018 20:39



В адрес судьи Московского городского суда, который ведет дело скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, поступило анонимное письмо с угрозами. Данная бумага поступила в Мосгорсуд, пресс-служба которого сообщила о данном факте. В письме содержится требование о немедленном освобождении арестованных футболистов, а также угрозы устроить митинг и предложение судье обзавестись надежной охраной для спасения своей жизни. По заявлению пресс-службы суда, письмо передано в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о том, будет ли предоставлена судье государственная защита, пишет РБК.