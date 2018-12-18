Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

18.12.2018 20:20



Желание США покинуть договор о размещении ракет средней и меньшей дальности прокомментировал глава России Владимир Путин. Так, по мнению президента, учитывая тот факт что данный договор является основополагающей составляющей для поддержания стабильности и безопасности в мире, выход из него Соединенных штатов будет иметь серьезные международные последствия. Также, президент подчеркнул факт нарушения данного договора со стороны США, которые, не соблюдая договоренностей, размещают в Румынии и Польше системы морского базирования, пишет Газета.ру.