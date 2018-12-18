НЛО взмыл в космос с поверхности Луны

18.12.2018 19:46



Астроном-любитель, исследуя при помощи телескопа поверхность земного спутника, запечатлел НЛО. Белый объект появился казалось бы из ниоткуда над лунным кратером и с заметным ускорением начал удаляться от Луны. Мощное оптическое увеличение позволило хорошо разглядеть лунную поверхность, а также наблюдать равномерные движения Луны в кадре как следствие вращения нашей планеты вокруг своей оси. На фоне всего этого появившийся светящийся объект смотрится как нечто искусственное. Но вот вопрос кем этот объект создан?

В Сети многих пользователей этот НЛО озадачил. «Это лучшее видео с лунным НЛО», - прокомментировал один из пользователей. Другой добавил: «Ух ты, удивительно…Это реально!»

Скептики предположили, что кадры были отредактированы: «Посмотрите очень внимательно, и вы увидите квадратный прямоугольный спрайт, нанесенный на фоновое видео».